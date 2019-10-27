Голкипер «Ганновера» Цилер ударил празднующего гол соперника и был удалён

В матче 11-го тура второй немецкой Бундеслиги «Карлсруэ» принимал «Ганновер-96». Встреча прошла на стадионе «Вильдпаркштадион» в Карлсруэ и завершилась результативной ничьей со счётом 3:3.



В компенсированное время матча произошёл примечательный инцидент. На 95-й минуте игрок «Карлсруэ» Дэниел Гордон оформил дубль и сравнял счёт в матче. После этого Гордон побежал к мячу, но мяч отскочил к голкиперу «Ганновера» Рону-Роберту Цилеру, который в отчаянии захотел по нему ударить. Вместо этого вратарь попал по корпусу игроку соперника, который упал на газон сразу после удара. В результате инцидента главный арбитр встречи показал Цилеру вторую жёлтую карточку и удалил голкипера с поля.

«Карлсруэ» набрал 14 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице второй Бундеслиги. «Ганновер» (13) — на 13-м месте.