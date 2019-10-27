Кепка Шунина, промах Влашича и ювелирный удар Дивеева. Фото победы «Динамо»

27 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола в игре стал нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье. На 85-й минуте встречи камерунец поразил ворота Игоря Акинфеева ударом из пределов штрафной площади.



ЦСКА свой самый реальный шанс забить не реализовал на 22-й минуте. Никола Влашич пробил мимо с пенальти, который был назначен после просмотра VAR за фол Владимира Рыкова на Фёдоре Чалове.

ЦСКА не может выиграть уже в трёх матчах РПЛ подряд. Ранее «армейцы» проиграли «Ростову» (1:3) и сыграли вничью с «Уфой» (1:1). «Динамо» под руководством Кирилла Новикова одержало первую победу.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.