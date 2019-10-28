Митроглу выбил зубы соотечественнику в матче чемпионата Нидерландов

В матче 11-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ греческий защитник «АЗ Алкмар» Пантелис Хацидиакос лишился двух зубов.

На 80-й минуте встречи игрок гостей в верховом единоборстве со своим соотечественником Константиносом Митроглу получил удар в челюсть локтем. В результате столкновения у Хацидиакоса были выбиты два передних зуба.

Фото можно посмотреть в «твиттере» After Foot RMC.

Матч между ПСВ и «АЗ Алкмар» завершился разгромной победой гостей со счётом 4:0. Забитыми мячами в их составе отметились Мирон Боадю, на счету которого дубль, Йонас Свенссон и Дани де Вит. С 22-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Райана Томаса.

Набрав 23 очка, «АЗ Алкмар» вышел на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Столько же очков в активе имеют ПСВ и «Витесс», занимающие 3-е и 4-е места соответственно.