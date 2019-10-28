Пенальти после VAR — в обзоре матча «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

В 10-м туре чемпионата Англии «Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

На 7-й минуте счёт открыл Сократис Папастатопулос, которому ассистировал Гранит Джака. Через пару минут преимущество «Арсенала» увеличил Давид Луис. Гости сумели сократить счёт на 32-й минуте, отличился Лука Миливоевич, реализовав пенальти, назначенный после подсказки VAR. В начале второго тайма счёт сравнял Джордан Айю с передачи Джеймса Макартура. В концовке победу «Арсеналу» мог принести гол Папастатопулоса, но арбитр отменил взятие ворот, использовав VAR.



«Арсенал», набрав 16 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» (15) — на 6-м месте в таблице.

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