Джака послал болельщиков «Арсенала» после своей замены в матче с «Кристал Пэлас»

Капитан лондонского «Арсенала» Гранит Джака послал болельщиков «канониров» после своей замены в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2). Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Джеймс Олли.

«Это похоже на знаковый момент для фанатов „Арсенала“ и Джаки. Его замену приветствуют аплодисментами, затем его освистывают, когда он не спеша покидает поле (вместо того чтобы побыстрее это сделать, так как счёт был 2:2). Затем он прислонил руку к уху в знак реакции на возмущения болельщиков, выкрикнул „да пошли вы“, снял футболку и отправился в подтрибунное помещение», — написал Олли в своём «твиттере».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Арсенал», набрав 16 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.