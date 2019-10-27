Джака послал болельщиков «Арсенала» после своей замены в матче с «Кристал Пэлас»

Капитан лондонского «Арсенала» Гранит Джака послал болельщиков «канониров» после своей замены в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (2:2). Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Джеймс Олли.
«Это похоже на знаковый момент для фанатов „Арсенала“ и Джаки. Его замену приветствуют аплодисментами, затем его освистывают, когда он не спеша покидает поле (вместо того чтобы побыстрее это сделать, так как счёт был 2:2). Затем он прислонил руку к уху в знак реакции на возмущения болельщиков, выкрикнул „да пошли вы“, снял футболку и отправился в подтрибунное помещение», — написал Олли в своём «твиттере».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Арсенал», набрав 16 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 28 октября 2019
-
00:06
-
00:04
- 27 октября 2019
-
23:53
-
23:38
-
23:36
-
23:28
-
23:06
-
22:58
-
22:51
-
22:33
-
22:27
-
22:20
-
22:17
-
22:13
-
21:56
-
21:55
-
21:54
-
21:41
-
21:31
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:12
-
21:08
-
21:07
-
21:07
-
20:57
-
20:54
-
20:49
-
20:48
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:35
-
20:31