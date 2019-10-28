Почеттино назвал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Ливерпулем» «шагом вперёд»
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение лондонцев в матче 10-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:2). После этого поражения «шпоры» оказались в нижней части турнирной таблицы.
«Мы будем продолжать работу, сохраним позитивное настроение, будем идти шаг за шагом. У нас есть вера в себя и уверенность. Но нам не удалось в матче с «Ливерпулем» завладеть мячом.
Можно извлечь много позитивного после такого матча. Да, сложно говорить о шаге вперёд, учитывая, что мы проиграли. Но, учитывая, как мы играли в последние месяцы, это был небольшой шаг вперёд, мы сыграли лучше против сильнейшей команды в Европе», — цитирует Почеттино Sky Sports.
В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Эвертоном».
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ
- 28 октября 2019
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