Почеттино назвал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Ливерпулем» «шагом вперёд»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение лондонцев в матче 10-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:2). После этого поражения «шпоры» оказались в нижней части турнирной таблицы.

«Мы будем продолжать работу, сохраним позитивное настроение, будем идти шаг за шагом. У нас есть вера в себя и уверенность. Но нам не удалось в матче с «Ливерпулем» завладеть мячом.

Можно извлечь много позитивного после такого матча. Да, сложно говорить о шаге вперёд, учитывая, что мы проиграли. Но, учитывая, как мы играли в последние месяцы, это был небольшой шаг вперёд, мы сыграли лучше против сильнейшей команды в Европе», — цитирует Почеттино Sky Sports.

В следующем туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Эвертоном».