Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи со Словакией и Грузией

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич включён в список игроков, которые вызваны в сборную Хорватии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Словакии (16 ноября), а также товарищескую встречу с командой Грузии (19 ноября), сообщается в официальном «твиттере» хорватской сборной.



Вратари: Ловре Калинич, Доминик Ливакович, Симон Слуга.



Защитники: Тин Едвай, Матей Митрович, Борна Баришич, Карло Бартолец, Дуэ Чалета-Цар, Миле Шкорич, Дарио Мелньяк, Дино Перич.



Полузащитники: Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Милан Бадель, Марио Пашалич, Никола Влашич, Йосип Брекало, Иван Перишич.



Нападающие: Андрей Крамарич, Анте Ребич, Бруно Петкович, Мислав Оршич.

Сборная Хорватии, набрав 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы Е.