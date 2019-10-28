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Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи со Словакией и Грузией

Влашич вызван в сборную Хорватии на матчи со Словакией и Грузией
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич включён в список игроков, которые вызваны в сборную Хорватии на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Словакии (16 ноября), а также товарищескую встречу с командой Грузии (19 ноября), сообщается в официальном «твиттере» хорватской сборной.

Вратари: Ловре Калинич, Доминик Ливакович, Симон Слуга.

Защитники: Тин Едвай, Матей Митрович, Борна Баришич, Карло Бартолец, Дуэ Чалета-Цар, Миле Шкорич, Дарио Мелньяк, Дино Перич.

Полузащитники: Лука Модрич, Иван Ракитич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Милан Бадель, Марио Пашалич, Никола Влашич, Йосип Брекало, Иван Перишич.

Нападающие: Андрей Крамарич, Анте Ребич, Бруно Петкович, Мислав Оршич.

Сборная Хорватии, набрав 14 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы Е.

Гол Влашича помог Хорватии сыграть вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020
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