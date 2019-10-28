Президент «Брешии» оценил «нового Пирло» в € 300 млн

Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что он оценивает полузащитника своей команды Сандро Тонали в € 300 млн.

«Талант Тонали очевиден для всех, но по-настоящему особенным в Сандро является его улыбка. Он любит играть в футбол, а остальное его не интересует. Для молодых игроков всегда существует риск, что внезапная слава может создать им проблемы, но у Тонали всё хорошо. Я верю, что он может стать ещё лучше. У меня никогда не было такого сильного игрока в команде.



На днях его родители и агент сказали мне, что оценивают Сандро в € 50 млн. Я ответил, что для меня он стоит € 300 млн. Это означает, что я не хочу его продавать.



У меня есть мечта. Если Сандро примет моё предложение, я готов принести большую финансовую жертву, чтобы продлить его контракт. Ему решать. Он может остаться здесь и наслаждаться футболом или перейти в большой клуб и рискнуть остаться на скамейке запасных.



Тонали интересуются все крупные итальянские клубы. За границей он интересен «Атлетико», «ПСЖ» и «Манчестер Сити», но, на мой взгляд, ему лучше остаться главным героем в «Брешии», — приводит слова Челлино Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

19-летний Тонали, которого называют «новым Андреа Пирло», является воспитанником «Брешии». В нынешнем сезоне он провёл 8 матчей в Серии А, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.