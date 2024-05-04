Куртуа выйдет в стартовом составе «Реала» впервые за 335 дней

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа появится на поле с первых минут в матче 34-го тура испанской Примеры с «Кадисом», который состоится сегодня, 4 мая.

Таким образом, бельгийский футболист выйдет в стартовом составе «сливочных» впервые за 335 дней, в течение которых он восстанавливался от двух серьёзных травм.

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Напомним, в начале сезона Куртуа разорвал крестообразные связки. Затем, в марте, находясь на финальном этапе восстановления после этой травмы, 31-летний вратарь порвал мениск.

Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Матч начнётся в 17:15 мск.

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы: