Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Куртуа выйдет в стартовом составе «Реала» впервые за 335 дней

Куртуа выйдет в стартовом составе «Реала» впервые за 335 дней
Комментарии

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа появится на поле с первых минут в матче 34-го тура испанской Примеры с «Кадисом», который состоится сегодня, 4 мая.

Испания - Примера . 34-й тур
04 мая 2024, суббота. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Кадис
Кадис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, бельгийский футболист выйдет в стартовом составе «сливочных» впервые за 335 дней, в течение которых он восстанавливался от двух серьёзных травм.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в начале сезона Куртуа разорвал крестообразные связки. Затем, в марте, находясь на финальном этапе восстановления после этой травмы, 31-летний вратарь порвал мениск.

Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Матч начнётся в 17:15 мск.

Куртуа вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы:

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Реал» Мадрид — «Кадис»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 17:15
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android