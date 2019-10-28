Рибери дисквалифицирован на 3 матча за толчок арбитра

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери дисквалифицирован на 3 матча чемпионата Италии за толчок арбитра, сообщается в «твиттере» Football Italia.
Футболист наказан за поведение после матча с «Лацио» (1:2) в чемпионате Италии. Француз получил красную карточку уже после окончания встречи. Игроки «Фиорентины» были недовольны решением судейской бригады засчитать победный гол «Лацио» на 89-й минуте. Француз на эмоциях дважды толкнул бокового арбитра. Отметим, до этого Рибери остался недоволен своей заменой на 74-й минуте.
36-летний Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом действителен до лета 2021 года.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии игрок провёл 9 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.
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