Мусаев: Сулеймановым интересовалась «Боруссия» Д, но мы не готовы к его продаже

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что клуб отказался продавать нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова в дортмундскую «Боруссию».
«Мы были в Швейцарии и где-то случайно увиделись с представителями «Боруссии». Они сказали, что клуб следит за Шапи и можем ли мы его продать. Но мы не готовы.
Молодым игрокам «Краснодара» надо здесь завоевать себе имя и выиграть трофей. Надо в России с «Краснодаром» сделать что-то. Когда мы видим, что человек работает и отдаётся клубу, то выгодное предложение «Краснодар» рассмотрит. Сейчас в них вкладываются силы и надежды не для того, чтобы при первом удачном сезоне продать.
Мы не хотим сразу завалить их деньгами. Поверьте, контракты, которые сейчас у ребят, — это большие деньги. Мы с тобой не могли бы о таких мечтать. За год у них раз в пять повысилась зарплата", — сказал Мусаев в интервью YouTube-каналу «КраСава».
- 28 октября 2019
-
22:34
-
22:23
-
22:09
-
22:07
-
22:03
-
22:03
-
21:55
-
21:40
-
21:38
-
21:27
-
21:12
-
20:58
-
20:44
-
20:30
-
20:26
-
20:19
-
19:50
-
19:48
-
19:21
-
19:17
-
19:04
-
18:57
-
18:52
-
18:29
-
18:25
-
18:08
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:47
-
17:46
-
17:43
-
17:34
-
17:26
-
17:16