Байрамян: не стал бы говорить о чемпионской гонке

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян отметил высокую конкуренцию среди команд в борьбе за титул чемпиона Российской Премьер-Лиги.
«Что касается чемпионской гонки, то прошло 12 туров – мы делили первое место. Сейчас проиграли одну игру – и опустились на четвёртое. Не дай бог несколько поражений, и всё может измениться. Говорить о чемпионской гонке я бы не стал, ведь есть такие гранды нашего футбола, как «Спартак». Да, сейчас, может, у них не самый удачный период, но есть «Зенит», ЦСКА, «Локомотив». Они каждый год идут в первой тройке. А «Ростов» выстрелил в 2015 году при Бердыеве, а до и после этого особых результатов не было. А сейчас Карпин из одной системы, когда мы играли более оборонительно, перешёл на атакующую. Он знает, какой футбол хочет видеть, до нас это донёс. Мы стараемся выполнять, до игры с «Зенитом» у нас это неплохо получалось», — сказал Байрамян в программе «Футбол России».
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