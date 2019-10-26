Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену, Оксану.



«Спасибо за очередной подарок на день рождения! С — стабильность. Нисколько не сомневалась. Снова в суд», — написала Оксана на своей странице в «Инстаграме». Суть претензии футболиста в адрес бывшей супруги пока не известна.



Напомним, Оксана — первая супруга Тарасова. В 2009 году у них родилась дочь Ангелина, а спустя два года после данного события пара разошлась. Минувшим летом суд постановил взыскать с Тарасова 7,5 млн рублей в качестве долга по алиментам.



Тарасов защищал цвета «Локомотива» с 2010 года, а минувшим летом покинул клуб в связи с истечением контракта. Дмитрий ранее выступал за «Томь» и «Москву». С 2013 по 2017 год хавбек вызывался в сборную России.

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