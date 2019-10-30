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Российский защитник «Млады Болеслав»: в Чехии Комличенко — народный герой

Российский защитник «Млады Болеслав»: в Чехии Комличенко — народный герой
Футбол / Прочие турниры 0

Защитник «Млады Болеслав» и молодёжной сборной России Алексей Татаев рассказал об отношении к одноклубнику Николаю Комличенко в Чехии.

«Для всей Чехии Коля — народный герой. Вошёл в историю (в сезоне-2018/19 российский форвард установил рекорд результативности чешской лиги — 29 голов. Прим. «Чемпионата»)! Коля большой молодец: своей работой, трудом доказал, что способен играть на таком уровне, получил вызов в сборную, заслужил. Я на первых порах удивлялся: куда ни зайдём — отовсюду несётся: «О, Комличенко, Комличенко! Автограф, фото». Когда рядом такой человек, и самому хочется чего-то добиваться, чтобы так же узнавали. У нас два хороших нападающих, но когда Коля пропускал игру, сложно приходилось.

Мы часто разговариваем. Как я понял, в приоритете у него иностранный топ-чемпионат, и я его прекрасно понимаю. Мне кажется, он уйдёт в хороший клуб», — рассказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Татаевым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.

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