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Переводчик Карреры объяснил, за что Массимо кричал на водителя автобуса

Переводчик Карреры объяснил, за что Массимо кричал на водителя автобуса
Футбол / РПЛ 0

Артём Фетисов, переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, прокомментировал слова экс-водителя клубного автобуса красно-белых Валентина Терентьева, который обвинил итальянского специалиста в своём увольнении из клуба.

«Ему было обидно, и он нашёл, на кого слить эту обиду. Я полагаю, что это не так, ибо я сомневаюсь, что Каррере было так интересно идти увольнять водителя автобуса. Почему тогда водитель автобуса не сказал причину, за что его мог уволить Каррера? Не просто же так пришёл и сказал: «Уходи — и всё».

Каррера на него кричал? Когда ты опаздываешь на матч, где всё расписано, то человек начал нервничать и где-то на эмоциях выражал свои мысли. Что это был за матч? ЦСКА — «Спартак» — куда мы пришли за золотом", — рассказал Фетисов в интервью YouTube-каналу «У Кузьмича».

«Пусть своих итальянцев за баранку сажает». Кого ещё убрал Каррера
Дмитрий Егоров поговорил с водителем автобуса «Спартака», который был уволен после 12 лет работы в клубе. Просто не понравился Каррере.
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