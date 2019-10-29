Переводчик Карреры объяснил, за что Массимо кричал на водителя автобуса

Артём Фетисов, переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, прокомментировал слова экс-водителя клубного автобуса красно-белых Валентина Терентьева, который обвинил итальянского специалиста в своём увольнении из клуба.

«Ему было обидно, и он нашёл, на кого слить эту обиду. Я полагаю, что это не так, ибо я сомневаюсь, что Каррере было так интересно идти увольнять водителя автобуса. Почему тогда водитель автобуса не сказал причину, за что его мог уволить Каррера? Не просто же так пришёл и сказал: «Уходи — и всё».

Каррера на него кричал? Когда ты опаздываешь на матч, где всё расписано, то человек начал нервничать и где-то на эмоциях выражал свои мысли. Что это был за матч? ЦСКА — «Спартак» — куда мы пришли за золотом", — рассказал Фетисов в интервью YouTube-каналу «У Кузьмича».