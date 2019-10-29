Фонсека: Мхитарян продолжает восстанавливаться, но нужно подождать
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал о ходе восстановления после травмы армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.
«Мхитарян продолжает восстанавливаться, но это медленный процесс, поэтому нам нужно подождать.
К сожалению, сейчас ни у кого нет возможности отдохнуть. Не думаю о серьёзных изменениях в составе, так как у нас были хорошие матчи с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и «Миланом», — приводит слова Фонсеки Football Italia.
Мхитарян перешёл в «Рому» в летнее трансферное окно из лондонского «Арсенала» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний футболист в четырёх матчах Серии А стал автором одного забитого мяча и одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку.
Мхитарян забил гол в дебютном матче за «Рому»
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