Фонсека: Мхитарян продолжает восстанавливаться, но нужно подождать

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал о ходе восстановления после травмы армянского полузащитника Генриха Мхитаряна.

«Мхитарян продолжает восстанавливаться, но это медленный процесс, поэтому нам нужно подождать.

К сожалению, сейчас ни у кого нет возможности отдохнуть. Не думаю о серьёзных изменениях в составе, так как у нас были хорошие матчи с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха и «Миланом», — приводит слова Фонсеки Football Italia.

Мхитарян перешёл в «Рому» в летнее трансферное окно из лондонского «Арсенала» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний футболист в четырёх матчах Серии А стал автором одного забитого мяча и одной результативной передачи, а также получил одну жёлтую карточку.