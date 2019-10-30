Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар-2» объявил об уходе Фоменко с поста главного тренера команды

«Краснодар-2» объявил об уходе Фоменко с поста главного тренера команды
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Олег Фоменко покинул пост главного тренера «Краснодара-2», сообщается на официальном сайте «быков». Соглашение между специалистом и клубом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

«Олег Петрович остаётся для нас важным человеком, который внёс большой вклад в историю и развитие клуба. ФК «Краснодар» выражает особую благодарность и признательность специалисту за работу, желает ему успехов в дальнейшей тренерской деятельности и всегда будет рад будущим встречам», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

«Краснодар-2» набрал 20 очков в 20 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Лидером соревнований в настоящий момент является московское «Торпедо».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019