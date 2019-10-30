Газизов: у «Уфы» было больше моментов, но ЦСКА использовал свой шанс

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала Кубка России с ЦСКА (0:1).



«Футбол тем и прекрасен, что не забиваешь ты – забивают тебе. Это золотое правило футбола, которое сегодня сработало. Поздравляем ЦСКА с победой. Думаю, что сегодняшний фарт они не расплескают, но выиграли они за счёт желания. У нас были моменты, и их было больше, но ЦСКА свой момент просто использовал. Такие матчи надо просто пережить, и следующий матч для нас будет более результативным.



Мы никогда не обыгрывали ЦСКА? Когда-то это должно закончиться, следующий матч мы и у них выиграем», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Алексей Хасанов.

Евсеев: хочу поздравить ЦСКА. Хорошо, что не играли дополнительное время