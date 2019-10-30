Евсеев: хочу поздравить ЦСКА. Хорошо, что не играли дополнительное время

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала Кубка России с московским ЦСКА (0:1). Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

«Хочу поздравить ЦСКА с победой. Хорошо, что не играли дополнительное время. Болельщиков ЦСКА — с победой их команды», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

ЦСКА одержал победу благодаря голу полузащитника Яки Бийола на 92-й минуте матча.

В четвертьфинале московский клуб встретится с победителем пары «Спартак» — «Ростов», которые проведут матч 31 октября.



ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. По количеству титулов «армейский» клуб уступает только «Локомотиву», который выигрывал трофей восемь раз.