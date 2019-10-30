Евсеев: хочу поздравить ЦСКА. Хорошо, что не играли дополнительное время
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение команды в матче 1/8 финала Кубка России с московским ЦСКА (0:1). Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
«Хочу поздравить ЦСКА с победой. Хорошо, что не играли дополнительное время. Болельщиков ЦСКА — с победой их команды», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
ЦСКА одержал победу благодаря голу полузащитника Яки Бийола на 92-й минуте матча.
В четвертьфинале московский клуб встретится с победителем пары «Спартак» — «Ростов», которые проведут матч 31 октября.
ЦСКА является семикратным обладателем Кубка России. По количеству титулов «армейский» клуб уступает только «Локомотиву», который выигрывал трофей восемь раз.
Гол Бийола на 92-й минуте принёс ЦСКА победу в матче Кубка России с «Уфой»
Читайте также
- 30 октября 2019
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:38
-
21:25
-
21:25
-
21:11
-
21:05
-
21:04
-
20:53
-
20:37
-
20:33
-
20:18
-
20:09
-
19:55
-
19:49
-
19:42
-
19:34
-
19:30
-
19:24
-
19:10
-
19:01
-
18:53
-
18:43
-
18:37
-
18:29
-
18:12
-
18:11
-
17:55
-
17:51
-
17:31
-
17:31
-
17:18
-
17:14
-
16:47
Партнерский контент