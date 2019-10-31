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Джака объяснил, почему оскорбил болельщиков «Арсенала» в матче АПЛ

Джака объяснил, почему оскорбил болельщиков «Арсенала» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака объяснил своё поведение в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (2:2). Хавбек был заменён во втором тайме и, уходя с поля, послал болельщиков «канониров».

«Потратив некоторое время на размышления о том, что произошло в воскресенье, хотел бы дать объяснение тому поступку, а не просто быстрый ответ.

То, что происходило во время моей замены, глубоко меня затронуло. Я люблю „Арсенал“ и всегда отдаюсь на 100% на поле и за его пределами.

Чувство непонимания со стороны фанатов и неоднократные оскорбительные комментарии во время матчей и в социальных сетях в последние недели глубоко ранили меня. Люди говорили такие вещи, как «мы сломаем тебе ноги», «убьём твою жену» и «желаю, чтобы твоя дочь заболела раком». Это взбесило меня, я достиг точки кипения, когда ощутил обструкцию на стадионе.

Я поддался эмоциями и неуважительно отнёсся к группе фанатов, которые наполняют наш клуб, команду и меня позитивной энергией. Я не хотел этого. Мне жаль, что люди так всё восприняли.

Хочу, чтобы мы вернулись к взаимному уважению, вспомнив, почему мы любим футбол. Давайте вместе двигаться вперёд с позитивом", — написал Джака в своём «инстаграме».

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