Капитан «Арсенала» послал фанатов своей команды. Что на него нашло?

Встреча «Арсенала» с «Кристал Пэлас» вышла очень событийной, вместив в себя, помимо прочего, сразу четыре забитых мяча (по два на команду). Однако постфактум в соцсетях и телевизионных студиях обсуждали не столько перипетии игры, сколько выходку Гранита Джаки. На 60-й минуте, при счёте 2:2, албанский полузащитник демонстративно медленно уходил с поля при замене, а когда трибуны «Эмирейтс» недовольно загудели, жестом показал, что плохо слышит, выругался, а уже за кромкой поля сорвал футболку и с недовольным видом пошёл прямиком в раздевалку.

«Это похоже на знаковый момент для фанатов «Арсенала» и Джаки, — написал в «твиттере» британский журналист Джеймс Олли. — Его замену приветствуют аплодисментами, затем его освистывают, когда он не спеша покидает поле (вместо того чтобы побыстрее это сделать, так как счёт был 2:2). Затем он прислонил руку к уху в знак реакции на возмущения болельщиков, выкрикнул «да пошли вы», снял футболку и отправился в подтрибунное помещение».

Видео доступно на «Чемпионате».

После финального свистка журналисты поинтересовались у главного тренера «Арсенала», останется ли Джака капитаном команды. Унаи Эмери отмахнулся: «Сейчас не время говорить об этом». Но не стал скрывать, что раздосадован выходкой игрока: «Он был неправ, — заявил баск после игры. — Нам нужно сохранять спокойствие и поговорить с ним об этом наедине. Мы работаем с клубом и футболистами, чтобы играть под давлением. Мы будем говорить с ним, потому что реакция была неправильной. Мы здесь, потому что у нас есть болельщики. Мы работаем для них и должны уважать их, когда они аплодируют нам и критикуют нас».



Сам Джака от общения с прессой воздержался. Существует мнение, что игрок сорвался из-за растущей напряжённости в отношениях с болельщиками «Арсенала» и участившихся угрозах в его адрес. Наиболее радикально настроенные фанаты не ограничиваются оскорбительными выкриками с трибун в адрес Гранита, но и пишут гадости в «инстаграме» супруги футболиста Леониты, недавно родившей ребёнка.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Эмери чуть больше месяца назад назначил Джаку капитаном команды – вместо ушедшего со скандалом в «Бордо» Лорана Косельни. Мягко говоря, не все поняли и приняли это решение тренера, а теперь убедить общественность в том, что Гранит достоин носить повязку, Унаи будет ещё сложнее.