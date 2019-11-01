Гол Сусо принёс «Милану» победу в матче со СПАЛом
В матче 10-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл СПАЛ со счётом 1:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживал матч арбитр Марко Пиччинини. В качестве его ассистентов выступили Стефано Дель Джоване и Алессио Тольфо.
Единственный гол был забит в середине второго тайма. На 63-й минуте автором забитого мяча стал полузащитник миланцев Сусо. Для испанца этот гол стал первым в нынешнем сезоне.
«Милан», набрав 13 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. СПАЛ (7) — в зоне вылета, на 19-м месте в таблице.
В следующем туре «Милан» на своём поле сыграет с «Лацио». Матч состоится 3 ноября. СПАЛу предстоит домашняя игра с «Сампдорией» (4 ноября).
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