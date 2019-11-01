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Гол Сусо принёс «Милану» победу в матче со СПАЛом

Гол Сусо принёс «Милану» победу в матче со СПАЛом
Футбол / Италия 0

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл СПАЛ со счётом 1:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Обслуживал матч арбитр Марко Пиччинини. В качестве его ассистентов выступили Стефано Дель Джоване и Алессио Тольфо.

Единственный гол был забит в середине второго тайма. На 63-й минуте автором забитого мяча стал полузащитник миланцев Сусо. Для испанца этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

«Милан», набрав 13 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. СПАЛ (7) — в зоне вылета, на 19-м месте в таблице.

В следующем туре «Милан» на своём поле сыграет с «Лацио». Матч состоится 3 ноября. СПАЛу предстоит домашняя игра с «Сампдорией» (4 ноября).

Италия - Серия А. 10-й тур
31 октября 2019, четверг. 23:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
СПАЛ
Феррара
1:0 Сусо – 63'
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