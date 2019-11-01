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Матч «Барселона» — «Славия» отнесён к категории повышенного риска

Матч «Барселона» — «Славия» отнесён к категории повышенного риска
Футбол / Лига чемпионов 0

Предстоящий матч между «Барселоной» и пражской «Славией» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов отнесён к категории повышенного риска, сообщает AS.

Такое решение приняла правительственная комиссия против насилия, расизма, ксенофобии и нетерпимости. Издание не уточняет причин, но вероятнее всего, это связано с массовыми протестами в Барселоне, начавшимися в середине октября после ареста девяти лидеров Каталонии, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет.

Матч «Барселона» – «Славия» состоится 5 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

После трёх туров «Барселона», набрав 7 очков, возглавляет группу F. «Интер» и дортмундская «Боруссия» (оба – 4) занимают второе и третье места соответственно. «Славия» (1) замыкает квартет.

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