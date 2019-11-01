«Локомотив» разгромил «Уфу» и поднялся на второе место в молодёжном первенстве

В 15-м туре молодёжного первенства России «Уфа» принимала «Локомотив». Матч состоялся на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 0:3.



Гости вышли вперёд в начале второго тайма, на 54-й минуте. Автором гола стал защитник Евгений Морозов. На 78-й минуте преимущество «железнодорожников» удвоил нападающий Никита Хлынов. На 86-й минуте полузащитник московской команды Дэнис Файзуллин довёл счёт до разгромного. Автором четвёртого гола гостей на 91-й минуте стал форвард Никита Хлынов.



«Локомотив», набрав 27 очков, поднялся с шестого на второе место в турнирной таблице молодёжного первенства и теперь уступает только «Динамо» (32). «Уфа» (2) располагается на последней, 16-й строчке. С положением других команд можно ознакомиться на «Чемпионате».