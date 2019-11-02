«ПСЖ» потерпел поражение в матче с аутсайдером чемпионата Франции

В матче 12-го тура французской Лиги 1 «Дижон» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, отправивший мяч в ворота соперника на 19-й минуте после передачи полузащитника Анхеля Ди Марии. Перед свистком на перерыв форвард «Дижона» Мунир Шуиар сравнял счёт. Победу гостям принёс нападающий Хондер Кадис, отличившийся на 47-й минуте.

Несмотря на поражение, «ПСЖ» остался на вершине турнирной таблицы чемпионата Франции. В активе парижан 27 очков. «Дижон» (12) поднялся с последнего, 20-го места на 18-е.

Календарь матчей Лиги 1 сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате».