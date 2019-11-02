Гвардиола: когда скауты клуба делают хороший выбор, 80% работы уже выполнено

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о работе скаутов «горожан».



«Самый важный отдел в клубе — скаутский. Он гораздо важнее тренера или футболистов. Когда Чики Бегиристайн и другие делают хороший выбор, 80% работы уже выполнено. Когда они терпят неудачу, вы тратите много времени и энергии, пытаясь исправить ситуацию. Таковы мои ощущения», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.



Сегодня, 2 ноября, «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги встретится с «Саутгемптоном». Начало матча — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. «Манчестер Сити» набрал 22 очка в 10 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ.

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