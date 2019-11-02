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Гвардиола: Гюндоган — один из лучших футболистов Европы

Гвардиола: Гюндоган — один из лучших футболистов Европы
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» поделился мнением о полузащитнике «горожан» Илкае Гюндогане.

«Гюндоган — очень умный игрок. Качество, которое я больше всего ценю в футболистах, — это оперативное понимание игровой ситуации, а также быстрое нахождение её решения. Илкай обладает им. Он может исполнять самые разные роли на поле. Илкай — парень, который забивает голы и обладает индивидуальностью. Честно говоря, считаю, он исключительный футболист. Он один из лучших игроков Европы», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Сегодня, 2 ноября, «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги встретится с «Саутгемптоном». Начало матча — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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