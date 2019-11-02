Сёмин — о судействе в матче с «Уфой»: даже припомнить такого не могу

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвёл итоги матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).
«Очко — это движением вперёд, это не поражение. Но мы настраивались на то, чтобы победить. Однако очень сложные условия, хорошо играла „Уфа“ и замечательно судил арбитр. 14 нарушений у одних и у других — у нас 8 жёлтых карточек. Я что-то такого даже не могу припомнить. Ну а в целом, наверное, закономерный результат. В таких условиях часто ничья получается», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Локомотив», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (32). «Уфа» (17) располагается на восьмой строчке. С положением других команд первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 2 ноября 2019
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