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«Локомотив» упустил победу в гостевом матче РПЛ с «Уфой»

«Локомотив» упустил победу в гостевом матче РПЛ с «Уфой»
Футбол / РПЛ 0

В 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Локомотив». Матч состоялся на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 1:1.

В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины встречи, на 59-й минуте, «железнодорожники» вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Антонио Эдера. Спустя 13 минут хозяевам удалось восстановить равенство — пенальти реализовал форвард Ловро Бизяк. До финального свистка ни одной из команд не удалось вырвать победу.

«Локомотив», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (32). «Уфа» (17) располагается на восьмой строчке. С положением других команд первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
02 ноября 2019, суббота. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Эдер – 59'   1:1 Бизяк – 72' (пен)
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