«Локомотив» упустил победу в гостевом матче РПЛ с «Уфой»

В 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Локомотив». Матч состоялся на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 1:1.



В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины встречи, на 59-й минуте, «железнодорожники» вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Антонио Эдера. Спустя 13 минут хозяевам удалось восстановить равенство — пенальти реализовал форвард Ловро Бизяк. До финального свистка ни одной из команд не удалось вырвать победу.



«Локомотив», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (32). «Уфа» (17) располагается на восьмой строчке. С положением других команд первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».