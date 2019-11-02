«Локомотив» упустил победу в гостевом матче РПЛ с «Уфой»
В 15-м туре Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Локомотив». Матч состоялся на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 1:1.
В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины встречи, на 59-й минуте, «железнодорожники» вышли вперёд благодаря точному удару нападающего Антонио Эдера. Спустя 13 минут хозяевам удалось восстановить равенство — пенальти реализовал форвард Ловро Бизяк. До финального свистка ни одной из команд не удалось вырвать победу.
«Локомотив», набрав 30 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (32). «Уфа» (17) располагается на восьмой строчке. С положением других команд первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 2 ноября 2019
-
16:42
-
16:35
-
16:30
-
16:22
-
16:18
-
16:12
-
16:10
-
16:09
-
15:57
-
15:51
-
15:50
-
15:19
-
15:17
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:06
-
13:57
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
12:45
-
12:38
-
12:31
-
12:20
-
12:05
-
11:43
-
11:35
-
11:22
-
11:18
-
11:15
-
11:10
-
11:01
Партнерский контент