Шалимов: нам очень обидно. В раздевалке немного накричал на игроков «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов высказался об упущенной победе в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:1).
«Сейчас нам очень обидно. Всё складывалось для «Ахмата» хорошо: и пенальти Городов потащил, и гол забили, и моменты были, а в итоге пропустили. Игра с нашей стороны была хорошая, учитывая то, что «Динамо» на подъёме. В чём была проблема в конце матча? Стали ждать, когда закончится игра. Мы держали мяч, но атаковали там, где не надо было атаковать. Мы отдали «Динамо» инициативу. А что касается их состава, то мы именно такой состав и ждали до игры, всё угадали.
Что касается углового, с которого нам забили, то был обыкновенный розыгрыш. Наверное, потеряли концентрацию. Мы знаем, кто должен был играть, но сложилось, что и Шунин, и Ордец, были одни. Когда до конца игры семь-восемь минут, то в голове только одна мысль: «Побыстрее бы был свисток». Поэтому так и получилось с пропущенным мячом.
В раздевалке немного накричал на ребят. А потом сказал, что всё нормально. Сказал, что сейчас отдыхаем, а потом готовимся к следующей игре. Никто не хочет уступать, когда играют две команды с низа таблицы, то результат давит. Ты упрощаешь игру. Получается больше борьбы, стыков – отсюда и удаления. Мы настраивали ребят не уступать в единоборствах. И в этом мы не уступили», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 2 ноября 2019
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