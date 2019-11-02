Каборе — об удалении в матче с «Ахматом»: у меня нет вопросов к судейству

Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе прокомментировал результат матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1). Напомним, хавбек был удалён на 60-й минуте встречи.



«Проявили характер, когда остались в меньшинстве. Забили. Это можно считать положительным результатом. К сожалению, я получил две карточки. Это решение судьи. У меня нет вопросов к судейству, я никогда не оспариваю решения арбитров.



Мы будем работать дальше. Хорошо, что команда показывает свою игру и проявляет характер. Мы стараемся всегда добиться хорошего результата. Я считаю, что и с тем тренером мы играли хорошо и старались тоже. Сейчас мы стараемся играть в свою игру, у нас новый тренер и мы желаем добиться результатов.



Не знал, что у Шунина сегодня 250-й матч за «Динамо». Он очень хороший вратарь, сегодня он спас команду, и я его обязательно поздравлю», — передаёт слова Каборе корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

«Динамо» избежало поражения в матче с «Ахматом», забив на 93-й минуте