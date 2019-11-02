Шалимов объяснил, почему заменил Глушакова в матче с «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил замену полузащитника Дениса Глушакова в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги с «Динамо» (1:1), а также высказался о моменте с пенальти в ворота его команды, который не реализовал нападающий Кирилл Панченко.



«Замена Глушакова? Иванова мы планировали на этой позиции ещё до матча, минут на 30. Он техничный игрок, сыграл нормально. Мы при любом счёте планировали эту замену, а Глушаков подустал, он проделал большой объём работы. Поэтому и выпустили в эту зону Иванова.



Не видел момента с пенальти в наши ворота. Но сейчас пошла тенденция: любое попадание в руку — и дают пенальти. Так понятнее, была игра рукой или нет, естественное положение или нет. Наверное, всё правильно. По травмированным будем смотреть завтра», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Шалимов: нам очень обидно. В раздевалке немного накричал на игроков «Ахмата»