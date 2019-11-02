«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче Премьер-лиги

«Манчестер Юнайтед» уступил «Борнмуту» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 45-й минуте. Результативный удар нанёс форвард хозяев Джошуа Кинг. Нападающий «Борнмута», находясь в штрафной площади гостей, смог принять передачу Адама Смита, подработать мяч и пробить голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа с близкого расстояния.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Борнмут» поднялся на 6-е место. В активе команды Эдди Хау 16 очков. «Манчестер Юнайтед» занимает 8-е место. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 13 очков.

Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», набравший в 10 матчах 28 очков.