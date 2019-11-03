Президент «Пюника» сообщил, что Варданян близок к переходу в «Сочи»

Президент «Пюника» Артур Согомонян сообщил, что полузащитник команды Эрик Варданян близок к переходу в «Сочи».



«Процесс переговоров Эрика Варданяна и «Сочи» идёт. Я думаю, что они объявят, как только решат все нюансы. Он всё равно сможет играть не раньше января, трансферное окно пока ещё закрыто», — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

21-летний Варданян является воспитанником «Пюника». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах чемпионата Армении (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил две жёлтые и одну красную карточки. Контракт футболиста с армянским клубом действует до лета 2021 года.