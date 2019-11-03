Карпин: после первого пропущенного гола началась какая-то запара, суета

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:2).

«Никакой расслабленности не было. В моменте с первым пропущенным голом немного недопоняли друг друга, произошёл такой несчастный случай. Потом уже началась какая-то запара, суета, результат — пропустили второй мяч. Мы низко сели во втором тайме, пытались заменами освежить игру, но не получилось.



Не было установки играть менее жёстко во втором тайме, мы должны были так же сильно прессинговать во втором, но «Краснодар» не позволил этого сделать. Тяжело показывать все 90 минут такой сумасшедший прессинг, в первую очередь физически.



Для того, кто не видел игру, результат, наверное, положительный. Одно очко на выезде, ничья с нашим, если можно так сказать, конкурентом. С этой точки зрения результат положительный, естественно. Если посмотреть со стороны игры, то, конечно, обидно упустить победу. Все расстроились, до слёз обидно. Но тот факт, что «Краснодар», наш конкурент, или лучше сказать команда, идущая рядом с нами, радуется ничьей с «Ростовом», — это хорошо. Они рады, что не проиграли «Ростову», это приятно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.