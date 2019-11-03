Берг: «Краснодар» показал, что морально мы очень сильная команда

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«Тяжело сразу вот так проанализировать матч и ответить на все вопросы. Первый тайм выдался для нас непростым, может быть, нам где-то немного не повезло. «Ростов» забил два мяча, может быть, им больше повезло, сложно сказать. Во втором тайме мы начали играть гораздо лучше, создавали гораздо больше моментов. В итоге мы забили два мяча в самом конце и сравняли счёт. Я думаю, что по игре мы заслужили это одно очко. Конечно, хотелось бы выиграть, но такой счёт тоже неплохой, если учитывать, что нам пришлось отыгрываться с 0:2.



У медали есть две стороны. С одной стороны, плохой, мы пропустили два мяча, но с другой стороны, нам удалось забить два мяча и сравнять счёт. Таким образом, мы показали, что морально мы очень сильная команда. Мы показали болельщикам, что они не зря пришли и провели вечер на стадионе, поддерживая нас.



Перед началом матча мы были уверены, что нам сегодня удастся выиграть. Если смотреть с этой точки зрения, то это, конечно, потеря очков. С другой стороны, в перерыве счёт был 0:2, поэтому мы очень рады, что в итоге удалось забить два мяча и заработать одно очко. В перерыве мы были уверены, что если мы приложим все усилия во втором тайме, то мы можем перевернуть игру. Я рад, что в итоге так и произошло.



Думаю, что в прошлом матче я не заслужил красную карточку. Рад, что всё сложилось так, что её отменили», — передаёт слова Берга корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.