Спаич: ничья с таким соперником, как «Ростов», — это хорошо

Защитник «Краснодара» Урош Спаич прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

«Что касается первого тайма, мы не могли сконцентрироваться, давали сопернику много шансов. Вроде начали хорошо, контролировали игру, а потом начали ошибаться. «Ростов» много прессинговал, шёл вперёд. Они довольно хорошо провели первый тайм. Первые 45 минут мы провели не так, как планировали, но главное, что мы смогли собраться и отыграться. В перерыве мы поговорили, внесли изменения в нашу игру и отдали все силы, чтобы исправить счёт на табло. Мы верили до конца, мы должны были попробовать изменить результат, иначе никак. Я рад, что удалось добиться ничейного результата. Ничья с таким соперником — это хорошо.



Сегодня был полный стадион болельщиков, мы благодарны за такую поддержку. Мы очень рады, что фанаты с нами всегда, вне зависимости от результата.



Уткин хорошо провёл второй тайм, но важна была не только эта замена, а отдача целой команды. Мы начали идти вперёд, атаковать, создавать опасные моменты. Конечно, могли забивать ещё.



Этот сезон нелегко даётся нашей команде, у нас много игр, много травмированных игроков. Очень часто в определённый момент нам не хватает того или иного ключевого игрока команды. Я не согласен с людьми, которые говорят, что у «Краснодара» нет характера. Мы стараемся делать всё, что от нас зависит. Конечно, иногда не всё получается, но мы не должны опускать руки. Мы также будем продолжать бороться за самые высокие позиции. Я думаю, что команда станет ещё сильнее, когда вернутся наши травмированные игроки.



Не знаю, почему нас преследует ничья 2:2 с «Ростовом». Мы говорили об этом и до игры, и после. Мы хотели выиграть сегодня и должны были это сделать, но так получилось, это футбол. Надеюсь, что в следующем матче «Краснодар» одержит победу», — передаёт слова Спаича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.