«Астана» в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана

«Астана» одержала победу в выездном матче 32-го тура казахстанской Премьер-лиги с «Тоболом», который состоялся накануне, 3 ноября, и завершился победой команды из Нур-Султана со счётом 1:0.



Благодаря этому результату столичный коллектив досрочно обеспечил себе титул чемпиона страны. За тур до конца сезона в активе «Астаны» 69 очков, что на четыре больше, чем у ближайшего преследователя в лице «Кайрата».



Этот чемпионский титул стал для «Астаны» уже шестым подряд. Команда неизменно финиширует первой в национальном первенстве начиная с 2014 года. При этом ранее ей этот трофей не покорялся. В 2009 и 2013 годах коллектив становился серебряным призёром чемпионата. Ранее клуб также трижды завоёвывал Кубок Казахстана и четырежды – Суперкубок страны.