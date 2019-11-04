РПЛ попала в топ-10 самых возрастных лиг в Европе

Швейцарский Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал отчёт, в котором представлен список самых возрастных лиг в европейском футболе.
В ежемесячный отчёт центра попал 31 европейский чемпионат. В исследовании были рассмотрены 11 692 футболиста, выступающие в 463 клубах (25,3 футболиста на команду в среднем).
24,32 года — таков средний возраст игроков в самой молодой лиге — чемпионате Словакии. В первую тройку также вошли первенства Нидерландов (24,54) и Швеции (24,57).
Чемпионат России занял девятое место в списке самых возрастных чемпионатов со средним возрастом футболистов 26,69 лет. 28 лет — таков возраст самой возрастной лиги, представленной в отчёте — турецкой Суперлиги.
Стоит отметить, что Российская Премьер-Лига оказалась моложе чемпионата Англии, Испании и Италии.
- 4 ноября 2019
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