«Урал» — «Оренбург»: составы команд на матч 15-го тура РПЛ

«Урал» и «Оренбург» огласили стартовые составы на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 4 ноября, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Состав «Урала»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Эль-Кабир, Августиняк, Погребняк.
Запасные: Баклов, Мамин, Шанбиев, Насыров, Магомадов, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Кухарчик, Панюков, Ильин, Юсупов.
Состав «Оренбурга»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Черных, Мишкич, Алвеш, Рогич, Фамейе.
Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Лапшов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Чуканов, Галаджан.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Андрей Болотенков (Москва) и Денис Березнов (Москва). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).
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