«Урал» – «Оренбург»: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Урал» – «Оренбург».



Ставка: обе забьют за 1.70.



«Оренбург» мне совершенно не нравится в этом году, у них много игровых проблем. «Урал» тоже сейчас не очень, они практически всегда пропускают. Я считаю, что в этом матче обе команды забьют. «Урал» на своём поле забивает почти всегда, а «Оренбургу» почти наверняка должны забить. Но при этом «Урал» и постоянно пропускает в свои ворота. Они допускают ошибки в обороне, и многие команды этим пользуются. Поэтому ставка на то, что обе команды забьют, здесь очень хорошо смотрится.



На атаку «Оренбурга» может повлиять отсутствие основного нападающего команды Джордже Деспотовича. Но тот факт, что «Урал» постоянно пропускает, влияет сильнее, чем то, что не сыграет Деспотович. Матчи на Кубок России могут сказаться на игре, так как у «Оренбурга» на один день меньше для восстановления, а игра пройдёт на поле «Урала». У «Оренбурга» не самое завидное положение в чемпионате, поэтому им надо исправлять положение в Премьер-лиге.



«Урал» находится в середине таблицы. И там он и останется, потому что мы видим, что первая пятёрка команд оторвалась так, что их уже никто не догонит. А ниже «Урал» не опустится. У них хорошая команда с хорошим стадионом и с хорошим подбором игроков. Так и будут они в серединке. Впрочем, как и обычно», — сказал Радимов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.