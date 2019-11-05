Оздоев — лучший игрок первого круга РПЛ по версии WhoScored
Издание Whoscored составило рейтинг футболистов по итогам первой половины сезона Российской Премьер-Лиги. По версии портала, лучшим стал российский полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев с рейтингом 7,63.
На второй позиции идёт также представитель «Зенита» Артём Дзюба с рейтингом 7,55, а на третьем месте — бразильский полузащитник «Краснодара» Вандерсон — 7,52.
Также в первую десятку лучших футболистов Премьер-Лиги по версии Whoscored попали: Самуэль Жиго («Спартак»), Эльдор Шомуродов («Ростов»), Никола Влашич (ЦСКА), Дуглас Сантос («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Дмитрий Чистяков («Ростов») и Антон Миранчук («Локомотив»).
После 15 туров в турнирной таблице чемпионата России единолично лидирует «Зенит».
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