Черчесов объяснил невызов Ахметова в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему не стал вызывать полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в расположение национальной команды в преддверии заключительных матчей отборочного этапа чемпионата Европы – 2020.



«Почему не вызвал Ахметова? Он не проявил себя на нужном уровне. Но не думаю, что это связано со сменой его позиции в ЦСКА, где он стал играть выше», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.



Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» и начнётся в 20.00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск. Подготовку к матчам подопечные Станислава Черчесова начнут 10 ноября в Сочи.

«Позиция Зобнина? Мы нашу лигу знаем, а коллега из «Спартака» — познаёт» Черчесов — о составе сборной.