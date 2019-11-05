Как закончится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Зенит» — «РБ Лейпциг»?
Сегодня, 5 ноября, состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «РБ Лейпциг». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: каков будет результат сегодняшнего матча между «Зенитом» и «РБ Лейпциг»?
Опрос можно пройти на Playbuzz.
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