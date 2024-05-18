Александр Кержаков возглавит «Кайрат» — источник

Бывший футболист «Зенита» и «Севильи», а также экс-наставник «Спартака» из Суботицы и «Пари НН» Александр Кержаков возглавит казахстанский «Кайрат». Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, Кержаков уже находится в Алма-Ате и обсуждает с руководством клуба условия контракта. Сообщается, что клуб предложит специалисту контракт на несколько лет. Заработная плата российского специалиста будет составлять чуть больше, чем € 2 тыс. в месяц.

Напомним, ранее стало известно, что Кержаков проходил стажировку в испанской «Севилье». Александр Кержаков завершил свою профессиональную карьеру футболиста в 2017 году. В России отечественный специалист успел поработать тренером в таких клубах, как «Томь» и «Пари Нижний Новгород». Последняя команда Александра Кержакова – «Спартак» из Суботицы. Сербский клуб россиянин покинул в ноябре прошлого года.