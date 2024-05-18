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Нагорных: «Локомотив» становится именно командой, коллективом

Нагорных: «Локомотив» становится именно командой, коллективом
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о победе в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом». Встреча состоялась 18 мая. Она прошла в Москве. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Сулейманов – 11'     2:0 Сулейманов – 53'    

«Игра носила важнейший характер, результат команда обеспечила. По самой игре главный тренер Михаил Михайлович Галактионов сделал краткий анализ на пресс-конференции. Команда становится именно командой, коллективом! Сейчас нужно восстановиться, отдохнуть и готовиться к следующей игре», — приводит слова Нагорных «РИА Новости Спорт».

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу московский «Локомотив» набрал 50 очков. Коллектив Михаила Галактионова занимает четвёртое место в турнирной таблице. Воронежский «Факел» с 29 очками располагается на 13-й строчке в таблице РПЛ.

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