«Бавария» интересуется защитником «Тоттенхэма» — Bild

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в приобретении бразильского правого защитника лондонского «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, команда английской Премьер-лиги готова продать своего футболиста за сумму около € 29 млн.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 25-летнему бразильцу со стороны итальянских «Милана» и «Ювентуса».

Напомним, Эмерсон перешел в «Тоттенхэм» из «Бетиса» в 2021 году за € 25 млн. Контракт Эмерсона со «шпорами» действует до лета 2026-го. В этом сезоне он провёл за лондонский клуб 23 матча во всех турнирах и отметился одним голом. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в € 18 млн.