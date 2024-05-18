Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» интересуется защитником «Тоттенхэма» — Bild

«Бавария» интересуется защитником «Тоттенхэма» — Bild
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в приобретении бразильского правого защитника лондонского «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, команда английской Премьер-лиги готова продать своего футболиста за сумму около € 29 млн.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 25-летнему бразильцу со стороны итальянских «Милана» и «Ювентуса».

Напомним, Эмерсон перешел в «Тоттенхэм» из «Бетиса» в 2021 году за € 25 млн. Контракт Эмерсона со «шпорами» действует до лета 2026-го. В этом сезоне он провёл за лондонский клуб 23 матча во всех турнирах и отметился одним голом. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего защитника в € 18 млн.

Материалы по теме
Эмерсон может перейти из «Тоттенхэма» в «Милан» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android