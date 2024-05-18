Тренер «Сочи» Морено заявил, что продолжит работу в команде после вылета из РПЛ

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после поражения в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:3) сообщил, что продлит контракт с сочинским клубом, несмотря на то, что команда потеряла шансы на сохранение прописки в лиге за тур до конца сезона.

«Я очень горд за ребят и за то время, что я нахожусь в клубе. Именно поэтому в следующие годы я продолжу работу в «Сочи» и уже принял предложение клуба о продлении контракта», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата. В матче заключительного, 30-го тура сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги команда Роберта Морено встретится с казанским «Рубином» 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.