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Терёхин: такой огненной концовки в чемпионате России не было уже лет 30 точно

Терёхин: такой огненной концовки в чемпионате России не было уже лет 30 точно
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Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терёхин высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Надо подождать, как сыграет «Зенит» с «Ахматом». Если грозненцы отберут очки, тогда точно будет огненный матч между «Краснодаром» и «Динамо». Такой развязки в чемпионате России уже не было лет 30 точно. Обычно всегда за несколько туров всё понятно. Но это и хорошо. Теперь все три команды могут стать чемпионами. Вот это будет огненная концовка», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сейчас в Российской Премьер-Лиге на первом месте в турнирной таблице располагается московское «Динамо». В активе столичного клуба 56 очков после 29 матчей. На втором месте располагается «Краснодар». В активе южан 53 очка после 29 матчей. Что касается третьего места, то его занимает «Зенит». Петербуржцы заработали 51 очко в 28 играх.

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