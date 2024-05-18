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Марко Ройс оплатил пиво фанатам «Боруссии» Д после своего последнего матча за команду

Марко Ройс оплатил пиво фанатам «Боруссии» Д после своего последнего матча за команду
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Нападающий дортмундской «Боруссии Марко Ройс попрощался с болельщиками дортмундцев после матча последнего, 34-го тура сезона-2023/2024 немецкой Бундеслиги с «Дармштадтом» (4:0), сообщает BundesLeague Insider в соцсети X (ранее Twitter).

Германия - Бундеслига . 34-й тур
18 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 0
Дармштадт 98
Дармштадт
1:0 Матсен – 30'     2:0 Ройс – 38'     3:0 Брандт – 72'     4:0 Мален – 88'    

Как отмечает источник, немецкий футболист угостил бесплатным пивом всех посетителей местного бара, оставив прощальную записку.

«Спасибо за всё! За мной прощальное пиво. Ваш Марко», — написано на записке, которую якобы оставил в баре Ройс.

Фото: Социальные сети

Напомним, ранее стало известно, что 34-летний Марко Ройс покинет «Боруссию» на правах свободного агента этим летом. Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года. В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 41 матч во всех турнирах, забил девять мячей и сделал 10 результативных передач. Вместе с клубом из Дортмунда Ройс дважды становился обладателем Кубка Германии и три раза выигрывал Суперкубок страны.

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